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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 262 410 осіб (+570 за добу), 4 423 танків, 5 476 артсистем, 8 596 броньованих машин

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 262 410 осіб (+570 за добу), 4 423 танків, 5 476 артсистем, 8 596 броньованих машин
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 262 410 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23 орієнтовно становлять:

- особового складу- близько 262410 (+570) осіб;
- танків - 4423 (+9) од;
- бойових броньованих машин - 8596 (+17) од;
- артилерійських систем - 5476 (+26) од;
- РСЗВ - 733 (+0) од;
- засоби ППО - 500 (+0) од;
- літаків - 315 (+0) од;
- гелікоптерів - 316 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4395 (+8);
- крилаті ракети - 1419 (+0);
- кораблі /катери - 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7953 (+44) од;
- спеціальна техніка - 825 (+5).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 262 410 осіб (+570 за добу), 4 423 танків, 5 476 артсистем, 8 596 броньованих машин 01

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Топ коментарі

  • Виктор Бороветский
    Нє фігасє колону десь стопорнули! Слава ЗСУ!
  • Qq Qqq f1a4586b
  • Qq Qqq f1a4586b
    Головне знищено )), а так це офіційно не ми )) Пам'ятаєте як москалі після 2014 року пишались "вєжлівими чєловєчками" і "нас там нєт"? Тепер наша черга, головне результат і посилання всьому світу що ми воюємо на своїй території за свою землю ))
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