Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 262 410 осіб (+570 за добу), 4 423 танків, 5 476 артсистем, 8 596 броньованих машин

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 262 410 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23 орієнтовно становлять:



- особового складу- близько 262410 (+570) осіб;

- танків - 4423 (+9) од;

- бойових броньованих машин - 8596 (+17) од;

- артилерійських систем - 5476 (+26) од;

- РСЗВ - 733 (+0) од;

- засоби ППО - 500 (+0) од;

- літаків - 315 (+0) од;

- гелікоптерів - 316 (+0) од;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4395 (+8);

- крилаті ракети - 1419 (+0);

- кораблі /катери - 18 (+0) од;

- автомобільної техніки та автоцистерн - 7953 (+44) од;

- спеціальна техніка - 825 (+5).

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