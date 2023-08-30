Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 262 410 осіб (+570 за добу), 4 423 танків, 5 476 артсистем, 8 596 броньованих машин
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 262 410 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23 орієнтовно становлять:
- особового складу- близько 262410 (+570) осіб;
- танків - 4423 (+9) од;
- бойових броньованих машин - 8596 (+17) од;
- артилерійських систем - 5476 (+26) од;
- РСЗВ - 733 (+0) од;
- засоби ППО - 500 (+0) од;
- літаків - 315 (+0) од;
- гелікоптерів - 316 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4395 (+8);
- крилаті ракети - 1419 (+0);
- кораблі /катери - 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7953 (+44) од;
- спеціальна техніка - 825 (+5).