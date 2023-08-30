Рашисти атакували Житомирщину дронами-камікадзе: Пошкоджено об’єкт інфраструктури та залізничне полотно

Російські окупаційні війська атакували один з об’єктів інфраструктури Житомирщини дронами-камікадзе.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно.



Осередки загоряння, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували. Місце події обстежується представниками правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Жертв та постраждалих внаслідок ворожої атаки немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.

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