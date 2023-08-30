Міноборони РФ посилює цензуру щодо висвітлення війни в Україні, - ISW

Міністерство оборони Росії повертається до більш обмеженого висвітлення війни в Україні, намагаючись піддавати цензурі скарги з фронту і повідомлення про успіхи української армії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Міноборони РФ нещодавно змінило стиль своїх щоденних звітів, щоб зменшити кількість інформації про війну в Україні.

Раніше міноборони Росії оприлюднило щоденний звіт, який відрізнявся від інших пресслужб кожного російського угруповання військ. Однак пресцентри кожного з російських угруповань 29 серпня оприлюднили текст, повністю скопійований із загальної щоденної обстановки, замість власних оригінальних зведень.

"Міноборони Росії послідовно намагається запровадити інформаційну політику, яка б надавала обмежену інформацію про фронт протягом усієї війни. Якщо ця тенденція збережеться, то зміна у висвітленні подій може свідчити про ширші зусилля міноборони Росії з цензурування російських звітів про війну та уніфікації власного наративу", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, російські пропагандисти п'ятий день поспіль звинувачують міністерство оборони РФ у спробі приховати стурбованість щодо жорстокого поводження з бригадою Південного військового округу на окупованій частині Херсонської області.

Пропагандисти звинувачують міноборони Росії у нібито постановці відеовідповіді, у якому 5 чоловіків, які стверджують, що служать у 205-й окремій мотострілецькій бригаді, закликали мілблогерів утриматися від обговорення нібито відсутності артилерійської підтримки військових біля річки Дніпро.

Як зазначив один мілблогер, російське військове командування почало карати військовослужбовців 205-ї окремої мотострілецької бригади за те, що вони висловлювалися про ці проблеми.

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Мілблогери також стверджували, що проблеми з артилерійською підтримкою почалися після призначення командувачем 205-ї окремої механізованої бригади колишнього командира 100-ї окремої механізованої стрілецької бригади так званої Донецької Народної Республіки за псевдонімом "Скіф". Мілблогери стверджували, що раніше "Скіф" "знищив" 100-у окрему механізовану стрілецьку бригаду, отримуючи державні нагороди.

"Міністерство оборони Росії, зокрема, ще не замовчувало ці скарги, що може свідчити про те, що російське військове командування не впевнене, що воно може ефективно це зробити на цей час", додали аналітики ISW.