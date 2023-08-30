Ворог заводить нові частини з РФ на Куп’янсько-Лиманський напрямок, на Бахмутському напрямку ЗСУ поступово просуваються вперед, - Сирський

Інтенсивні бої тривають на Куп’янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"Обстановка на Східному фронті залишається складною. Наші частини продовжують стримувати наступ ворога на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Найбільш запеклі бої відбуваються в районах населених пунктів Райгородка та Ковалівка, де противник, незважаючи на втрати, намагається прорвати оборону наших військ, використовуючи штурмові загони на бронетехніці.

Одночасно ворог здійснює перегрупування, заводить нові частини з території РФ з метою нарощування чисельності і боєздатності своїх військ", - зазначив він.

Також бої тривають і на Бахмутському напрямку.

"Ворог за будь-яку ціну намагається повернути втрачені позиції, по декілька разів на день контратакує наші підрозділи.

Ми вживаємо всіх заходів для зриву планів противника і поступово просуваємся вперед. Зокрема, інтенсивні бойові дії відбуваються в районах Бахмута, Курдюмівки, Ягідного, Андріївки. Тому особлива увага сьогодні приділяється роботі саме на цих напрямках", - додав Сирський.

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