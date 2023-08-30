США мають достатньо коштів для фінансування допомоги Україні до кінця фіскального року, - Пентагон
Про це на брифінгу для журналістів у вівторок оголосила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Ми впевнені, що в нас буде достатньо коштів для задоволення потреб України до кінця фіскального року", – підкреслила Сінгх.
"Та, як ви знаєте, був здійснений запит на додаткове фінансування (для України. – Ред.), й ми сподіваємось, що Конгрес його схвалить", – додала вона.
Речниця Пентагону також нагадала, що відомство раніше виявило завищення вартості військової допомоги Україні на 6,2 мільярда доларів у межах пакетів, які надавались з американських запасів.
"Ці кошти наприкінці фіскального року не вичерпаються", – уточнила Сінгх.
Зазначимо, що на початку серпня адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням на згоду виділити до кінця року ще понад 22 мільярди доларів на підтримку України.