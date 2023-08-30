США мають достатньо коштів для фінансування допомоги Україні до кінця фіскального року, - Пентагон

Міністерство оборони США має достатньо коштів для задоволення військових потреб України до завершення фіскального року 30 вересня.

Про це на брифінгу для журналістів у вівторок оголосила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми впевнені, що в нас буде достатньо коштів для задоволення потреб України до кінця фіскального року", – підкреслила Сінгх.

"Та, як ви знаєте, був здійснений запит на додаткове фінансування (для України. – Ред.), й ми сподіваємось, що Конгрес його схвалить", – додала вона.

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Речниця Пентагону також нагадала, що відомство раніше виявило завищення вартості військової допомоги Україні на 6,2 мільярда доларів у межах пакетів, які надавались з американських запасів.

"Ці кошти наприкінці фіскального року не вичерпаються", – уточнила Сінгх.

Зазначимо, що на початку серпня адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням на згоду виділити до кінця року ще понад 22 мільярди доларів на підтримку України.