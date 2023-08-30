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Сили ППО знищили всі 28 крилатих ракет та 15 з 16 ударних БПЛА, запущених окупантами

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Сили ППО знищили всі 28 крилатих ракет та 15 з 16 ударних БПЛА, запущених окупантами
Сили протиповітряної оборони сьогодні вночі знищили всі 28 крилатих ракет окупантів, та 15 ударних БПЛА з 16.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі майже усі ворожі повітряні цілі знищено! Дякую всім захисникам, хто долучився до відбиття повітряного нападу!" - зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний водночас заявив, що знищено усі 28 крилатих ракет та 15 із 16-ти ударних БпЛА.

"Цієї ночі противник атакував територію України крилатими ракетами та ударними БпЛА. Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:

28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.

16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено усі 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Орест Гарай
    Ну от і результат зусиль по нищенню літаків стратегічної авіації кацапів - пуски вони тепер виконують ще за 200-400 км далі. А це означає - більше часу на передачу даних супутникової розвідки, переміщення мобільних підрозділів, плануванню відсічі.
  • Slava Bov 4fd09d61
    Дякує ЗСУ ППО за відмінну роботу!
  • Advokat Savchuk
    Допомога союзників стає де далі відчутною. Дрони сракорукої зборки збиті майже 100 %, іранських збивали не більше 80%
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