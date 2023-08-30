Сили ППО знищили всі 28 крилатих ракет та 15 з 16 ударних БПЛА, запущених окупантами
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі майже усі ворожі повітряні цілі знищено! Дякую всім захисникам, хто долучився до відбиття повітряного нападу!" - зазначив він.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний водночас заявив, що знищено усі 28 крилатих ракет та 15 із 16-ти ударних БпЛА.
"Цієї ночі противник атакував територію України крилатими ракетами та ударними БпЛА. Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:
28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.
16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено усі 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей", - йдеться в повідомленні.