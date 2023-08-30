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Мер Москви Собянін стверджує, що безпілотники масово атакували Центральний федеральний округ РФ

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Мер Москви Собянін стверджує, що безпілотники масово атакували Центральний федеральний округ РФ
Мер Москви Сергій Собянін повідомляє про масову атаку безпілотників на Центральний федеральний округ, в якому розташована російська столиця.

Про це він написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі була здійснена спроба масової атаки безпілотників у Центральному федеральному окрузі. Один БПЛА, що прямував до Москви, був знищений силами ППО в Рузьському районі", - написав він.

За твердженням Собяніна, руйнувань та постраждалих немає.

Центральний федеральний округ - адміністративна одиниця у складі РФ. До нього входять Бєлгородська, Брянська, Володимирська, Воронезька, Івановська, Калузька, Костромська, Курська, Липецька, Московська, Орловська, Рязанська, Смоленська, Тамбовська, Тверська, Тульська та Ярославська області, а також місто Москва.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про вибухи в Брянську й Тулі в ніч проти 30 серпня.

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Топ коментарі

  • Анатолій Бойко 57d63d88
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  • Володимир Бондаренко df2565cf
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  • Vitaliy Mauler 38e56924
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