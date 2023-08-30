Окупанти повідомили про вибухи в Севастополі
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Окупаційна "адміністрація" тимчасово захопленого Севастополя повідомляє про вибухи в районі Севастопольської бухти.
Про це у ніч проти 30 серпня написав у телеграмі голова окупаційної "адміністрації" Севастополя Михайло Развожаєв, повідомляє Цензор.НЕТ.
"В районі Севастопольської бухти, за попередньою інформацією, сили ППДЗ (Протипідводне-диверсійного забезпечення. - Ред.) відбивають атаки ворожих безпілотників з моря", - зазначив він.
Пізніше Развожаєв додав, що сили ППДЗ "закінчили роботу". "На цей момент точної інформації про кількість і тип знищених цілей - немає", - написав окупант.