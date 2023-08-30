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Вночі росіяни 5 разів обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 45 вибухів, - ОВА

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Вночі росіяни 5 разів обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 45 вибухів, - ОВА
Вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння Сумщини. Обстрілів окупантів зазнали 3 громади. В одній з громад пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Шалигинська громади.

  • Шалигинська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл (34 вибухи). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено чотири приватних домоволодіння.
  • Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).
  • Краснопільська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади", - йдеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих не надходила.

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