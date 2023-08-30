Вночі росіяни 5 разів обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 45 вибухів, - ОВА

Вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння Сумщини. Обстрілів окупантів зазнали 3 громади. В одній з громад пошкоджено приватні будинки.