Вночі росіяни 5 разів обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 45 вибухів, - ОВА
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Вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння Сумщини. Обстрілів окупантів зазнали 3 громади. В одній з громад пошкоджено приватні будинки.
Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Шалигинська громади.
- Шалигинська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл (34 вибухи). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено чотири приватних домоволодіння.
- Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).
- Краснопільська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади", - йдеться у повідомленні.
Інформація про постраждалих не надходила.