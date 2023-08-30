Росія відмовилася розслідувати авіакатастрофу літака з Пригожиним за міжнародними правилами

Росія повідомила бразильський орган з розслідування авіаційних інцидентів, що не розслідуватиме аварію бразильського літака Embraer, в якій загинув власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, за міжнародними правилами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Бразильський центр з дослідження та запобігання авіаційним подіям (CENIPA) заявив, що хоче приєднатися до розслідування авіакатастрофи, яке проводить Росія, якщо воно відбуватиметься згідно міжнародних правил.

Російська влада відповіла, що на даний момент не розпочинатиме розслідування відповідно до міжнародних правил, відомих під офіційною назвою "Додаток 13".

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Рейс із Москви до Санкт-Петербургу, яким летів Пригожин, був внутрішнім. Тож на нього не поширюються міжнародні правила, і Москва не зобов’язана проводити таке розслідування, але могла б це зробити.

Reuters наводить слова колишнього американського слідчого авіакатастроф Джеффа Гуззетті. Він вважає, що Росія має прийняти допомогу Бразилії. "Якщо вони цього не зроблять, то це вірна ознака того, що прозорого розслідування не буде", - каже Гуззетті.

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Міжнародні правила розслідування авіакатастроф отримали назву "Додаток 13" від додатку до Чиказької конвенції про міжнародну авіацію 1944 року. Вони є ефективною формою міжнародного співробітництва, що рідко піддається сумніву, зазначає Reuters.

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".