Нідерланди відкрили грантову програму для міжнародних компаній на відбудову України
Про це повідомляє Нідерландське агентство з питань підприємництва, інформує Цензор.НЕТ.
"Можна подати заявку на мінімальний грант у розмірі 500 тис. євро для проєкту та максимальний - 5 млн євро. Можна отримати відшкодування до 100 відсотків загальних прийнятних витрат за кожним проєктом", - ідеться у повідомленні.
Цією програмою передбачено субсидування на 25 млн євро у 2023 році. Розподіл грантового бюджету серед заявок, які будуть подані, відбудеться в порядку живої черги та на основі семи критеріїв, де критерій "вплив та інновації" матиме найбільший коефіцієнт.
Досвід голандських компаній та організацій може бути особливо цінним для України у секторах забезпечення доступу до питної води, базової медичної допомоги або поліпшення якості харчових продуктів, тому програма надаватиме субсидії саме у цих сферах.