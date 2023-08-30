Нідерланди відкрили грантову програму для міжнародних компаній на відбудову України

Нідерланди відкрили програму субсидування міжнародних компаній і громадських об’єднань, які хочуть приєднатися до відбудови України.

Про це повідомляє Нідерландське агентство з питань підприємництва, інформує Цензор.НЕТ.

"Можна подати заявку на мінімальний грант у розмірі 500 тис. євро для проєкту та максимальний - 5 млн євро. Можна отримати відшкодування до 100 відсотків загальних прийнятних витрат за кожним проєктом", - ідеться у повідомленні.

Цією програмою передбачено субсидування на 25 млн євро у 2023 році. Розподіл грантового бюджету серед заявок, які будуть подані, відбудеться в порядку живої черги та на основі семи критеріїв, де критерій "вплив та інновації" матиме найбільший коефіцієнт.

Досвід голандських компаній та організацій може бути особливо цінним для України у секторах забезпечення доступу до питної води, базової медичної допомоги або поліпшення якості харчових продуктів, тому програма надаватиме субсидії саме у цих сферах.

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