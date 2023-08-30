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Розвідка РФ шукає охочих, які працюватимуть проти Польщі

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Розвідка РФ шукає охочих, які працюватимуть проти Польщі
Російська розвідка продовжує шукати людей, які погодилися б співпрацювати проти Польщі.

Про це в ефірі Польського радіо заявив заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо подальші спроби знайти людей, готових працювати на російську розвідку проти Польщі", – уточнив він.

За його словами, люди, які співпрацюють із російською розвідкою, є постійним елементом загроз, з якими Польща зіткнеться у найближчі місяці та роки.

Жарин зазначив, що розслідування польської контррозвідки показують, що люди, які співпрацюють із Росією або Білоруссю, зосереджуються на розпізнанні важливих об’єктів, зокрема військових частин, залізничних ліній та аеропортів.

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Він також нагадав, що 16 осіб із затриманої мережі шпигунів, які мали знешкоджувати потяги із вантажами в Україну, котру було викрито Агентством внутрішньої безпеки Польщі, вже почули обвинувачення.

Жарин підкреслив, що наразі спостерігається спроба Росії відновити шпигунську мережу і завербувати нових людей.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ще одне підтвердження що мордор має бути знищений! Кацапи не зупиняться на Україні, вони підуть далі. Отже треба об'єднуватися країнам і бити кацапів до останку!
  • Roman Romal
    запізно, тут луГандонів вже наіхало - сотні тисяч, всіх - не перевіриш....
  • Деніс Войцеховський
    У нас моніторять соцмережі. Любителі росії не можуть стримуватись, обов'язково цією "любов'ю" на своїх сторінках хизуються.
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