Розвідка РФ шукає охочих, які працюватимуть проти Польщі

Російська розвідка продовжує шукати людей, які погодилися б співпрацювати проти Польщі.

Про це в ефірі Польського радіо заявив заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо подальші спроби знайти людей, готових працювати на російську розвідку проти Польщі", – уточнив він.

За його словами, люди, які співпрацюють із російською розвідкою, є постійним елементом загроз, з якими Польща зіткнеться у найближчі місяці та роки.

Жарин зазначив, що розслідування польської контррозвідки показують, що люди, які співпрацюють із Росією або Білоруссю, зосереджуються на розпізнанні важливих об’єктів, зокрема військових частин, залізничних ліній та аеропортів.

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Він також нагадав, що 16 осіб із затриманої мережі шпигунів, які мали знешкоджувати потяги із вантажами в Україну, котру було викрито Агентством внутрішньої безпеки Польщі, вже почули обвинувачення.

Жарин підкреслив, що наразі спостерігається спроба Росії відновити шпигунську мережу і завербувати нових людей.