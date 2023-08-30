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Три потяги затримуються у зв’язку з ліквідацією наслідків атаки Житомирщини російськими дронами, - "Укрзалізниця"

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Три потяги затримуються у зв’язку з ліквідацією наслідків атаки Житомирщини російськими дронами, - "Укрзалізниця"
Після атаки Житомирщини російськими дронами-камікадзе було пошкоджено залізничне полотно. Через це затримуються два міжнародні потяги.

Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили: "У зв’язку з ліквідацією наслідків нічного ворожого обстрілу на Житомирщині затримуються поїзди:
№54 Перемишль - Київ до 2 годин;
№№743 Дарниця - Львів до 1 години;
№68 Варшава - Київ до 30 хвилин.

Всі інші 84 поїзди далекого сполучення - за розкладом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Житомирщину дронами-камікадзе: Пошкоджено об’єкт інфраструктури та залізничне полотно

В "Укрзалізниці" додали, що вже працюють над відновленням руху стандартним маршрутом.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Житомирщину дронами-камікадзе, було пошкоджено об’єкт інфраструктури та залізничне полотно.

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