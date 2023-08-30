Минулої доби троє людей дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів Запорізької області

Російська окупаційна армія завдала 106 ударів по Запорізькій області. Поранено трьох людей.

Про це в телеграмі повідомляє начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за минулу добу військовослужбовці РФ завдали 106 ударів по 26 населених пунктах.

"Під час ворожого артилерійського обстрілу Кам'янського поранення зазнали чоловіки 38 та 40 років, а також 51-річна жінка. Постраждалих доставлено в лікувальну установу та надано необхідну медичну допомогу", - йдеться в дописі.

Зафіксовано вісім авіаударів по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці, п'ять РСЗВ-обстрілів по Левадному, Малинівці, Темирівці, Полтавці й Новодарівці, а також БПЛА-атаки по Ольгівському та Кам'янському.

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91 артилерійський обстріл припав по території Темирівки, Новоданилівки, Затишшя, Білогір'я, Полтавки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню. Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з п'яти громад Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей.