Експертиза встановила, що закуплені Міноборони куртки не відповідали технічним умовам, - Шабунін. ФОТО

Експертиза у кримінальному провадженні ще в квітні 2023 року показала, що закуплені Міністерством оборони куртки й штани не відповідають технічним умовам і не можуть використовуватися за призначенням.

Про це пише у фейсбуці голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він посилається на ухвалу Голосіївського районного суду від 28 квітня 2023 року.

"... здійснити постачання за договором № VV2022-M1908 та додаткової угоди до нього військового одягу - а саме курток вітровологозахисних зимових та штанів вітровологозахисних зимових, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЛИ ні ТУ14.1-134-00034022-2016 "Куртка вітровологозахисна зимова КВВЗ" (зі змінами) та ТУ 14.1-135-00034022-2016 - "Штани вітровологозахисні зимові - ШВВЗ", ні технічному опису до договору стосовно верхнього матеріалу та характеристики міцності на розрив у напрямку основи, внаслідок чого відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 08.03.2023 № 7679/23-34/5906/23-34/5907/23-53/5908/23-72/6809ч6821/23-34/6822ч6835/23/6836/23-72 поставлені за договором VV2022-M1908 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові НЕ МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ЗА СВОЇМ ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ", - йдеться в тексті ухвали.

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Шабунін наголошує, що йдеться саме про одяг за договором № VV2022-M1908. Цей же номер, за його словами, можна побачити на бірці з куртки, яку міністр Резніков надав Антикорупційній раді при Міноборони.

"Ще раз наголошу - це висновок експертизи в рамках кримінального провадження. Це документ. Так само, як документами є інвойси Ніколова і витяги з турецьких рєєстів Ткача", - пише Шабунін.

За його словами, міністр оборони Резніков не надав у своїх поясненнях жодного документа.

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"Натомість міністр "спростовує" ДОКУМЕНТИ тим, що кинув журналістам куртки, будь-які бірки на які можна можна пришити в найближчому ательє. Я взагалі дивуюся, як можна було цю постановку сприймати за доказ…", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося, що племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, "слуга народу" Анастасія Радіна повідомила, що одним з проміжних висновків антикорупційного комітету стало підтвердження справжності документів щодо закупівлі літніх курток для ЗСУ, які на митниці раптово стали зимовими й значно дорожчими.

Міністр оборони Резніков запропонував парі: якщо обвинувачення в закупівлі літніх курток замість зимових підтверджуються, він іде з посади. Якщо ні - нардеп Анастасія Радіна здає мандат, а журналіст Михайло Ткач на 3 роки припиняє займатися журналістикою. Радіна погодилася на парі, Ткач - відмовився.