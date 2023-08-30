Пентагон про перебіг контрнаступу: ЗСУ продовжують повільно просуватися вперед та відбивати російську агресію

У Міністерстві оборони США розповіли, що українська армія продовжує повільно просуватися вперед і відбивати російські атаки в контрнаступі.

Про це на брифінгу для журналістів говорила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, у Пентагоні бачать, що ЗСУ продовжують повільно просуватися вперед та відбивати російську агресію.

Відповідаючи на питання, чи Сполучені Штати ще не розглядають надання Україні далекобійних ракет ATACMS, Сінгх заявила, що не має жодних новин щодо цього питання.

"Я не маю новин щодо ATACMS. Але знаю, як українці використовують (РСЗВ) HIMARS та (ракети) Storm Shadow з неймовірним ефектом на полі бою, але в мене немає оголошень щодо ATACMS", – резюмувала вона.

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