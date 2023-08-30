Глави Міноборони країн ЄС обговорять підтримку України під час війни та після її завершення, - Боррель
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Міністри оборони країн Євросоюзу обговорять підтримку України та її фінансування як під час війни, так і після її завершення.
Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зустріч відбудеться в іспанському місті Толедо.
"Ми маємо намір дослідити шляхи, які забезпечуватимуть стабільність та стійкість фінансової допомоги для України. Вона (ця допомога. - Ред.) має продовжуватися. Вона має продовжуватися зараз, а також після війни, що б не сталося. Вона потрібна для відбудови та для надання гарантій безпеки для України. Це глибоке обговорення, тож подивимося, що скажуть міністри", - зазначив він.
Високий представник ЄС окремо наголосив, що зустріч міністрів у Толедо є неформальною, тож підписання або прийняття будь-яких формалізованих заяв або документів не очікується.