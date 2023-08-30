Україні потрібно знову і знову доводити, що вона є цінним партнером для своїх союзників, - посол Британії Сіммонс

Україні потрібно постійно доводити, що вона є цінним партнером для союзників, які надають військову чи фінансову підтримку у війні проти РФ.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, не варто говорити про Захід як про єдиний організм, а тому варто говорити про групи країн – G7, НАТО тощо.

"І одна з речей, яку доводиться робити Україні, – це знову і знову доводити, що вона є цінним партнером для величезного розмаїття країн, які надають підтримку: військову, фінансову. Адже ці країни підключаються і надають таку підтримку вперше в історії. Українцям складно зрозуміти, чому Україні потрібно постійно показувати світові, що саме це і треба робити", - пояснила Сіммонс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тільки РФ думає, що вбиваючи людей, змусить їх більше любити Росію, - посол Британії Сіммонс

Вона наголосила, що може зрозуміти українців емоційно, але необхідно дивитися на ситуації очима іноземних урядів, які передають гроші та озброєння.

"Там немає місця для емоційних розмов. Це має бути стратегічна, чітка, конкретна розмова. І в ній має йтися не лише про боротьбу, а й про відданість України своїм інститутам, справедливості, прозорості. Як би важко не було це чути", - резюмувала пані посол.