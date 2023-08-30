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Кулеба про переговори з Путіним: Пригожин також провів "успішні переговори" з ним, а потім той його вбив

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Кулеба про переговори з Путіним: Пригожин також провів "успішні переговори" з ним, а потім той його вбив
Україна не вестиме переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки йому не можна довіряти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Що стосується закликів до переговорів із Путіним. Кожен, хто про це запитує, має запитувати про це не в нас, а в пана Пригожина. У нього був конфлікт із Путіним. Він провів успішні переговори з Путіним, припинив конфлікт, домовився про гарантії безпеки, а потім Путін його вбив", - пояснив міністр.

За його словами, немає причин вважати, що "у будь-яких інших переговорах Путін поводитиметься інакше".

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Топ коментарі

  • Jimmy Hill
    Голда Меїр: Не можна домовлятися про мир з тим, хто прийшов тебе вбити.
  • Сава Тапекс
    пока коррупция- можно усилять лишь экономику коррупционеров. Украине перепадёт лишь по остаточному принципу.
  • saimansay
    ну - за справедливость... не чокаясь
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