Польща планує виробляти конструкції корпусу винищувачів F-16

Польський завод організовує виробництво конструкцій літаків F-16 до кінця 2024 року.

Про це повідомив агентству PAP директор заводу PZL Mielec Януш Закрецький у середу, інформує Цензор.НЕТ.

"У кінцевому підсумку PZL Mielec вироблятиме від 70 до 80% конструкції корпусу F-16", - сказав Закрецький.

Підприємство має намір реалізувати цей план до кінця наступного року.

"Виробництво конструкцій F-16 Block 70/72 (новітня модифікація винищувача - ред.) на підприємстві PZL Mielec здійснюється в комплексно модернізованому цеху загальною площею 14 тис. кв. м. Раніше тут виробляли військові реактивні літаки", - зазначив директор.

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"Я радий, що Lockheed Martin оцінив компетентність наших працівників і потенціал цього місця та ухвалив рішення розмістити тут виробництво конструкцій F-16. Це також є доказом прихильності Lockheed Martin розвитку PZL Mielec і промислового потенціалу нашої країни", - заявив він.

Нагадаємо, раніше у Білому домі повідомили, що США підтримують рішення надати F-16 Україні після завершення навчання пілотів.

Президент Зеленський після зустрічі із прем'єром Нідерландів Рютте заявив, що обговорюється передача 42 літаків F-16 Україні після тренування наших пілотів. А Нідерланди та Данія зобов’язуються передати літаки F-16 Україні. Українські пілоти вже почали навчання в Данії.

Прем'єр-міністр Данії Фредеріксен заявила, що країна надасть 19 літаків. Перші 6 одиниць Данія планує відправити до України ближче до Нового року.

70 пілотів та авіаторів вже проходять навчання у Данії. Мінімальний термін підготовки, за словами міністра оборони Резнікова, 6 місяців. Водночас командувач Повітряних сил заявив, що два пілоти зможуть опанувати F-16 за чотири місяці.

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У Повітряних силах заявили, що для переваги в небі Україні необхідні 128 винищувачів.

У Пентагоні заявили, що США готові навчати українських пілотів на F-16, якщо європейські країни не встигатимуть. Водночас ЄС може компенсувати частину витрат країнам, які передають Україні F-16.

До навчання українських пілотів також приєднається Греція.

У Румунії заявляли, що навчання українських пілотів на F-16 у Румунії може стартувати за кілька днів, остання перешкода - оформлення необхідних документів.