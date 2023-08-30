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Польща планує виробляти конструкції корпусу винищувачів F-16

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Польща планує виробляти конструкції корпусу винищувачів F-16
Польський завод організовує виробництво конструкцій літаків F-16 до кінця 2024 року.

Про це повідомив агентству PAP директор заводу PZL Mielec Януш Закрецький у середу, інформує Цензор.НЕТ.

"У кінцевому підсумку PZL Mielec вироблятиме від 70 до 80% конструкції корпусу F-16", - сказав Закрецький.

Підприємство має намір реалізувати цей план до кінця наступного року.

"Виробництво конструкцій F-16 Block 70/72 (новітня модифікація винищувача - ред.) на підприємстві PZL Mielec здійснюється в комплексно модернізованому цеху загальною площею 14 тис. кв. м. Раніше тут виробляли військові реактивні літаки", - зазначив директор.

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"Я радий, що Lockheed Martin оцінив компетентність наших працівників і потенціал цього місця та ухвалив рішення розмістити тут виробництво конструкцій F-16. Це також є доказом прихильності Lockheed Martin розвитку PZL Mielec і промислового потенціалу нашої країни", - заявив він.

Нагадаємо, раніше у Білому домі повідомили, що США підтримують рішення надати F-16 Україні після завершення навчання пілотів.

Президент Зеленський після зустрічі із прем'єром Нідерландів Рютте заявив, що обговорюється передача 42 літаків F-16 Україні після тренування наших пілотів. А Нідерланди та Данія зобов’язуються передати літаки F-16 Україні. Українські пілоти вже почали навчання в Данії.

Прем'єр-міністр Данії Фредеріксен заявила, що країна надасть 19 літаків. Перші 6 одиниць Данія планує відправити до України ближче до Нового року.

70 пілотів та авіаторів вже проходять навчання у Данії. Мінімальний термін підготовки, за словами міністра оборони Резнікова, 6 місяців. Водночас командувач Повітряних сил заявив, що два пілоти зможуть опанувати F-16 за чотири місяці.

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У Повітряних силах заявили, що для переваги в небі Україні необхідні 128 винищувачів.

У Пентагоні заявили, що США готові навчати українських пілотів на F-16, якщо європейські країни не встигатимуть. Водночас ЄС може компенсувати частину витрат країнам, які передають Україні F-16.

До навчання українських пілотів також приєднається Греція.

У Румунії заявляли, що навчання українських пілотів на F-16 у Румунії може стартувати за кілька днів, остання перешкода - оформлення необхідних документів.

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Топ коментарі

  • Darnytsya Kyiv
    Пропозиція до шанованої Lockheed Martin - започаткувати виробництво, обслуговування та ремонт двигунів до F-16 на Мотор Січі, що значно дешевше, ніж на заводах FN (Бельгія) !
  • Darnytsya Kyiv
    Особисто знаю за Польських волонтерів-медиків, які на власних бусах під кацапською артою та мінами вивозили з передка та рятували сотні наших поранених вояків, знаю за сотні тисяч українських жінок та дітей, які з перших годин війни поляки впустили до себе та прийняли, допомгли і захистили, знаю за польські військові хаби, до яких з Америки та Європи надходило озброєння та БК і звідки це все йшло та йде до ЗСУ до цього часу, знаю ще багато чого про Польщу...
    На жаль такому розумному як ти цього не зрозуміти. Обгадити легко, важко із цим потім жити...
    Хамство не позиція, а слабкість
  • Mykola Blogger
    Польща прихистила наших жінок та дітей, першою. Уявіть собі, скільки їх могло бути вбито рашистами, якби не прихист Польщею, а за нею інших країн?
    Польща з країнами Прибалтики першими надали і надають військову та іншу допомогу Україні під час вторгнення рашистів.
    Польша цікава нам також, як приклад вдалої моделі розбудови власної країни, її економіки та оборони.
    Виготовлення вузлів та деталей F-16 Block 70/72 дуже розумний крок у розвитку ВПК Польщі,
    адже модифікацією Block 70/72 черга покупців на 10 років.
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