Мер німецького Фрайберга Крюгер виступив із промовою на балу в Петербурзі. Про Україну не згадав

Мер німецького міста Фрайберг Свен Крюгер був гостем на урочистому балу в Санкт-Петербурзі. Він виступив там із промовою, жодним чином не згадавши війну Росії проти України.

Про це повідомляє видання Zeit Online, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Йдеться про Петровський бал, що відбувся 25 серпня у Єкатерининському палаці в Санкт-Петербурзі. За словами організаторів, він задуманий як "продовження традицій Петровських асамблей як значної частки російського культурного коду, закладеного Петром І" і традицій Дрезденського оперного балу.

На подію запросили сотні гостей, а президент Росії Володимир Путін підготував для них дистанційне звернення, похваливши проєкт і заявивши, що він є поверненням "до найкращих сторінок російської історії".

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Серед гостей були іноземці - в тому числі мер Фрайберга Свен Крюгер. Цю поїздку офіційно не анонсували. Речниця мерії заявила, що він поїхав до РФ "у приватну поїздку". Але на балу його представили як мера.

У промові на балу Крюгер розповів, що понад рік тому почав вчити російську мову. І висловив сподівання, що "тяжкі часи вийде пройти" і у майбутньому Росія та Німеччина знову знайдуть багато спільного.

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Фрайберг - місто з 40 тис. мешканців. Крюгер є його мером з 2015 року. Про його зв’язки з РФ відомо давно: зокрема, Крюгер товаришує з ректором Гірничого університету у Петербурзі Володимиром Литвиненком, який має тісні зв’язки з Путіним. У 2014 році йому дали почесне докторське звання від Гірничої академії Фрайберга.

Крюгер також товаришує з організатором Петровського балу, німцем Гансом-Йоахімом Фреєм, багаторічним керівником Дрезденського оперного балу, якого називають наближеним до Путіна. На останній події у 2021 році для учасників транслювали спеціальне звернення Володимира Путіна, а у 2000-х роках Путін одного разу сам був учасником балу.

Фрей отримував контракти у Росії як культурний менеджер і консультант, а після початку повномасштабної війни не дистанціювався від Кремля і казав, що "на боці Росії" та "любить цю країну, культуру і традицію".

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Поїздка Крюгера вже викликала резонанс серед місцевих політиків.

Лідер фракції ХДС у Фрайберзі Стів Іттерсгаген заявив, що "здивований" вчинком Крюгера. "На його місці я би цього не робив - мер представляє наше місто", - заявив він.

Лідерка фракції СДПН Альона Раац заявила, що нічого не знала про майбутню поїздку Крюгера. "На мою думку, дуже небезпечно і аж ніяк не корисно вплутуватися у такі справи, будучи мером невеликого міста", - прокоментувала вона.