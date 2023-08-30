Мер німецького Фрайберга Крюгер виступив із промовою на балу в Петербурзі. Про Україну не згадав
Про це повідомляє видання Zeit Online, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Йдеться про Петровський бал, що відбувся 25 серпня у Єкатерининському палаці в Санкт-Петербурзі. За словами організаторів, він задуманий як "продовження традицій Петровських асамблей як значної частки російського культурного коду, закладеного Петром І" і традицій Дрезденського оперного балу.
На подію запросили сотні гостей, а президент Росії Володимир Путін підготував для них дистанційне звернення, похваливши проєкт і заявивши, що він є поверненням "до найкращих сторінок російської історії".
Серед гостей були іноземці - в тому числі мер Фрайберга Свен Крюгер. Цю поїздку офіційно не анонсували. Речниця мерії заявила, що він поїхав до РФ "у приватну поїздку". Але на балу його представили як мера.
У промові на балу Крюгер розповів, що понад рік тому почав вчити російську мову. І висловив сподівання, що "тяжкі часи вийде пройти" і у майбутньому Росія та Німеччина знову знайдуть багато спільного.
Фрайберг - місто з 40 тис. мешканців. Крюгер є його мером з 2015 року. Про його зв’язки з РФ відомо давно: зокрема, Крюгер товаришує з ректором Гірничого університету у Петербурзі Володимиром Литвиненком, який має тісні зв’язки з Путіним. У 2014 році йому дали почесне докторське звання від Гірничої академії Фрайберга.
Крюгер також товаришує з організатором Петровського балу, німцем Гансом-Йоахімом Фреєм, багаторічним керівником Дрезденського оперного балу, якого називають наближеним до Путіна. На останній події у 2021 році для учасників транслювали спеціальне звернення Володимира Путіна, а у 2000-х роках Путін одного разу сам був учасником балу.
Фрей отримував контракти у Росії як культурний менеджер і консультант, а після початку повномасштабної війни не дистанціювався від Кремля і казав, що "на боці Росії" та "любить цю країну, культуру і традицію".
Поїздка Крюгера вже викликала резонанс серед місцевих політиків.
Лідер фракції ХДС у Фрайберзі Стів Іттерсгаген заявив, що "здивований" вчинком Крюгера. "На його місці я би цього не робив - мер представляє наше місто", - заявив він.
Лідерка фракції СДПН Альона Раац заявила, що нічого не знала про майбутню поїздку Крюгера. "На мою думку, дуже небезпечно і аж ніяк не корисно вплутуватися у такі справи, будучи мером невеликого міста", - прокоментувала вона.