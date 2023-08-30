Для транспортування українського зерна через порт Литви потрібна фінансова допомога ЄС, - міністр Скуодіс

Транспортування українського зерна через порт Клайпеда у Литві - це, перш за все, економічне питання, яке вимагає фінансової допомоги від Євросоюзу.

Про це заявив міністр транспорту і комунікацій Литви Марюс Скуодіс, інформує Цензор.НЕТ.

Перевезення українського зерна через Литву – це економічне питання, адже йдеться про вартість перевезення, зазначив він.

"Якщо економічне питання буде вирішено, то вже є політичні рішення щодо процедур, щоб скоротити час перевезення. І якби все це працювало, ми б уже зіткнулися з інфраструктурними викликами, але поки що ми навіть до цього не дійшли", – додав Скуодіс.

"На перевезення через Молдову виділено допомогу ЄС. Якщо ми заявляємо, що це спільний інтерес усіх, то ми можемо очікувати, що допомога українським фермерам, які хочуть перевезти (зерно - ред.), теж має надходити з Євросоюзу", – наголосив міністр.

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Він уточнив, що фінансова допомога в цьому випадку буде невеликою порівняно з тією підтримкою, яку Литва надає Україні.

Скуодіс додав, що зерно з України останнім часом не возять через Литву через занадто високу вартість перевезення, крім того, немає необхідної інфраструктури.

Окрім цього, заявив міністр, заважають перевезенню бар'єри між польсько-українським кордоном, оскільки транспортний бізнес зазнає збитків унаслідок того, що поїзди змушені довго чекати.

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