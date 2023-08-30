Скандал у 82 одшбр: військові медики висловили недовіру майору Шевчуку

Військові медики 82 одшбр висловили недовіру майору Антону Шевчуку. Кажуть, що він брехав про поломку турнікету, надав підробний рапорт, ховався по лікарнях і був затриманий за зберігання боєприпасів та вибухівки.

Відкрите звернення військовослужбовців медичної служби 82 одшбр опублікував у фейсбуці Юрій Бондар, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поява майора Шевчука в наших лавах не те що підсилила наші ряди, навпаки, він сіяв своїми діями лиш безлад, чвари, спроби розколу колективу. Зверхня поведінка, спілкування в принизливій манері, хизування зв’язками з високопосадовцями, непрофесійність, повна невідповідність займаній посаді - далеко не повний перелік якостей майора Шевчука", - пише він.

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Бондар наводить хронологію розвитку подій. За його словами, 3 липня військовослужбовець отримав на позиції поранення ноги. Йому наклали штатний турнікет з аптечки та евакуювали до шпиталю. Після цього комбриг доручив Шевчуку перевірити наявність та якість в аптечках турнікетів - і той доповів, що турнікети там невідомого походження, а один з них зламався 3 липня під час накладання. Шевчук надав рапорт пораненого військовослужбовця про поломку турнікету. За словами Бондара, згодом виявилося, що цей документ - підробний.

Після цього Шевчуку стало зле під час несення служби, він був госпіталізований. Поки він перебував у лікарні, в інтернеті з’явився ряд публікацій про неякісні турнікети в аптечках частин. Авторка однієї з них - Оксана Корчинська - писала, що через поломку турнікету нібито ледь не загинув десантник.

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Командир бригади ініціював службове розслідування, до бригади прибула комісія. Бригада отримала турнікети SOF-T.

Шевчуку, як пише Бондар, оголосили сувору догану за порушення порядку звернення до старшого начальника. Він вийшов з лікарні - і тут же був госпіталізований до іншої.

"28 серпня стало відомо, що майора Шевчука було затримано військовою службою правопорядку за фактом незаконного зберігання боєприпасів та вибухівки, яких він в бригаді не отримував, у власному автомобілі, хоча в цей час від мав перебувати в лікувальному закладі", - пише Бондар.

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Військові медики 82 одшбр висловили Шевчуку недовіру та відмовилися служити під його керівництвом.

"Вважаємо що такі люди не тільки не гідні перебувати в лавах десантно - штурмових військ, а й в принципі носити військову форму", - цитує Бондар їхні слова.

Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що начальнику медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антону Шевчуку оголосили "сувору догану".