ЄС вироблятиме понад 1 млн боєприпасів на рік, зокрема для забезпечення підтримки України, - єврокомісар Бретон

Країни Євросоюзу та євроінституції створили правовий акт ASAP для промислових проєктів, які дозволять розвинути спроможності виробництва артилерійських снарядів понад 1 мільйона на рік і продовжити підтримувати Україну.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон 30 серпня в іспанському місті Толедо перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Обговорення триватиме головним чином навколо нашої спроможності продовжувати підтримувати Україну у довгостроковому вимірі, забезпечувати її потреби, особливо у боєприпасах. Я хочу нагадати, що ми змогли дуже швидко заснувати правовий акт, так званий ASAP (Акт з підтримки виробництва боєприпасів. За написанням співпадає з англійською абревіатурою "так швидко, як можливо" – ред.), з метою бути здатними виробляти більше боєприпасів для України", - зауважив Бретон.

"Ми взяли зобов’язання доставити один мільйон (одиниць) боєприпасів на рік, і разом з тим розвинути наші промислові спроможності, щоб виробляти більше боєприпасів. Наша мета – бути здатними виробляти понад 1 мільйона таких боєприпасів на щорічній основі. Для цього ми використовуватимемо цей новий Акт, який був ухвалений нашими законотворцями протягом лише двох місяців, для відбору потрібних проєктів у Європі, щоб допомогти напевно розвинути спроможності у виробництві снарядів та усього іншого", - додав єврокомісар.

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Він зазначив, що процес відбору таких проєктів знаходиться на стадії завершення, на основі пропозицій, які Єврокомісія отримала від країн-членів.

За його словами, ця процедура буде виконуватися швидко. Таким чином країни Європи зможуть значно збільшити свої оборонні спроможності, зокрема, щоб виконати зобов’язання перед Україною.

Єврокомісар нагадав, що країни ЄС взяли на себе подвійне завдання. Перше – це доставити в Україну боєприпаси, що є необхідними вже зараз, і друге, разом з тим, наростити спроможності європейської оборонної промисловості.

"Як ми зазначали багато разів, ми організуємося на рівні ЄС, щоб допомагати Україні так довго, як це буде необхідно. Відповідно до прийнятого Акту ASAP, ЄС буде здатним підтримувати фінансово ці проєкти - з виробництва боєприпасів, снарядів, - усього, що є необхідним, включаючи (виробництво) ракет", - наголосив Бретон.

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Він зауважив, що європейська сторона перебуває у постійному контакті з Україною щодо поточних потреб, та має намір поставити державі все відповідно до зобов’язань, включаючи негайні поставки боєприпасів вже зараз та на більш віддалену перспективу.

"Я переконаний, що ми це зробимо", - запевнив єврокомісар.