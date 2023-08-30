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Веніславський пропонує скасувати відстрочку від мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту

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Веніславський пропонує скасувати відстрочку від мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту
Федір Веніславський, представник Президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, запропонував скасувати відстрочку для мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку ідею він висловив в інтерв’ю Українським Новинам.

"Я думаю, що абсолютно справедливо в умовах війни обмежити однією вищою освітою. Якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану", - вважає народний депутат.

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Він нагадав, що на початку повномасштабної війни збільшилась кількість абітурієнтів, які старші 30 років.

"Якщо людина в магістратурі навчається відразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання", - зазначає Веніславський.

Водночас він припускає, що є певна кількість людей, які справді хочуть стати науковцями.

"Людина навчається на денній формі у будь-якому віці і має право на відстрочку, але ми розуміємо, що є зловживання… Навіть у багатьох закордонних вищих навчальних закладах відкрили цілі факультети, тому що це заробляння грошей, та і в Україні також почали відкривати. Це те, що потребує редагування, оскільки ми розуміємо, що є зловживання", – розповів нардеп.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що критичної ситуації з мобілізаційним резервом української армії зараз немає.

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Топ коментарі

  • Артем Оскорбин b64c0753
    Пропоную скасувати відстрочку від мобілізації для депутатів всіх рівнів. Я думаю, що абсолютно справедливо в умовах війни зняти обмеження. Якщо людина обрана депутатом, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану.
  • Владимир Лаптев
    Веніславський ще може встигнути на мобілізацію!
  • Super Gut
    Судячи зі стилю одягу, цій фотці більше 10 років. Тому обидва синка веніславського можуть іти воювати.
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