Веніславський пропонує скасувати відстрочку від мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку ідею він висловив в інтерв’ю Українським Новинам.
"Я думаю, що абсолютно справедливо в умовах війни обмежити однією вищою освітою. Якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану", - вважає народний депутат.
Він нагадав, що на початку повномасштабної війни збільшилась кількість абітурієнтів, які старші 30 років.
"Якщо людина в магістратурі навчається відразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання", - зазначає Веніславський.
Водночас він припускає, що є певна кількість людей, які справді хочуть стати науковцями.
"Людина навчається на денній формі у будь-якому віці і має право на відстрочку, але ми розуміємо, що є зловживання… Навіть у багатьох закордонних вищих навчальних закладах відкрили цілі факультети, тому що це заробляння грошей, та і в Україні також почали відкривати. Це те, що потребує редагування, оскільки ми розуміємо, що є зловживання", – розповів нардеп.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що критичної ситуації з мобілізаційним резервом української армії зараз немає.