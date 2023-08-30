У Грузії пропонують обмежити видачу посвідок на проживання росіянам

Грузинські опозиційні депутати Роман Гоцирідзе та Хатія Деканоідзе висунули законодавчу ініціативу щодо тимчасового припинення надання інвестиційних та короткострокових посвідок на проживання громадянам РФ до кінця 2024 року.

Про це інформує Ехо Кавказу, передає Цензор.НЕТ.

Відповідний законопроєкт вже зареєстровано у парламенті.

Як зазначається, іноземні громадяни мають можливість подати заявку на отримання посвідки, яка дозволить придбати нерухомість за ринковою ціною, що перевищує $300 000, або зробити інвестиції у грузинську економіку на суму, аналогічну за розміром.

Роман Гоцирідзе додав, що короткострокову посвідку також можна отримати у разі купівлі нерухомості, що коштує понад $100 000.

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Причиною для такої ініціативи стала складна соціально-економічна ситуація в Грузії, яка призвела до масового відтоку громадян країни, тоді як державу відвідує значна кількість російських громадян з великими фінансовими можливостями.

За словами Гоцирідзе, від 2022 до червня 2023 року лише громадяни Росії придбали понад 10 000 квартир у Грузії. Багато з них створюють компанії та купують не лише квартири, а й інші види нерухомості, які стають підставою для отримання посвідки на проживання. Зростання цін на нерухомість ускладнює доступ грузинських громадян до купівлі або оренди житла.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі нещодавно наголосила на посиленні державного контролю над російськими інвесторами та інших держав, таких як Кіпр та Ізраїль. Вона також зазначила, що завжди категорично блокує заявки на отримання громадянства від інвесторів із Росії.

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