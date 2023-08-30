ГУР підтвердило знищення чотирьох Іл-76 у Пскові

У російському Пскові внаслідок атаки дронів було знищено 4 Іл-76, це підтвердила українська розвідка.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Підтверджуємо знищення ворожих транспортних літаків Іл-76, 4 одиниці. Знищені — це означає, що завдані ураження не дозволяють відновити цей літак і повернути його до лав і виконання завдань. Їх використовують для транспортування особового складу окупантів та їхньої техніки. Також є інформація про пошкодження ще кількох одиниць", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що у російському Пскові в районі військового аеродрому лунають вибухи ЗМІ окупантів повідомляли про пошкодження на аеродромі Пскова 4 військово-транспортних літаків Іл-76.

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