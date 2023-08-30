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ГУР підтвердило знищення чотирьох Іл-76 у Пскові

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ГУР підтвердило знищення чотирьох Іл-76 у Пскові
У російському Пскові внаслідок атаки дронів було знищено 4 Іл-76, це підтвердила українська розвідка.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Підтверджуємо знищення ворожих транспортних літаків Іл-76, 4 одиниці. Знищені — це означає, що завдані ураження не дозволяють відновити цей літак і повернути його до лав і виконання завдань. Їх використовують для транспортування особового складу окупантів та їхньої техніки. Також є інформація про пошкодження ще кількох одиниць", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що у російському Пскові в районі військового аеродрому лунають вибухи ЗМІ окупантів повідомляли про пошкодження на аеродромі Пскова 4 військово-транспортних літаків Іл-76.

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Топ коментарі

  • Vitaliy Mauler 38e56924
    В эту стоимость еще включите поврежденную инфраструктуру аэродрома, ту же заправочную станцию. На неопределенное время аэродром выведен из строя. И пусть это не боевые самолеты, не Туполевы... Но эти самолеты перевозили военные грузы, а теперь логистика немного усложнится.
  • Tohellandback
    я из-за вас не спал до 4-х ночи, давайте ещё
  • Vitaliy Mauler 38e56924
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