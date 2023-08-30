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Окупанти завезли в Мелітополь другий крематорій, - Федоров

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Окупанти завезли в Мелітополь другий крематорій, - Федоров
Російські окупанти завезли до Мелітополя вже другий крематорій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Мешканці Мелітополя і Бердянська повідомляють про жахливий сморід, яким рашисти тероризують різні райони.

У кожному поки що окупованому місті вже працює по одному мобільному крематорію. Тепер у Мелітополі помітили ще одну трубу, з якої валить чорний дим - на околиці по вулиці Михайла Оратовського", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни спалюють тіла загиблих окупантів поблизу Мелітополя, - Міноборони

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Топ коментарі

  • Sergii Ustim
    Горячєє копчєніє? Краще вяльтє на сонці, он яка жара...
  • Белла Богун 47d4cda8
    Цінний ресурс знищують: нехай роблять пєльмєні і ковбасу для "хероїв новоросіі і вдов хероїв"
  • Евгений Magirus
    Да привезите уже группу "Крематорий"
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