Окупанти завезли в Мелітополь другий крематорій, - Федоров

Російські окупанти завезли до Мелітополя вже другий крематорій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Мешканці Мелітополя і Бердянська повідомляють про жахливий сморід, яким рашисти тероризують різні райони.



У кожному поки що окупованому місті вже працює по одному мобільному крематорію. Тепер у Мелітополі помітили ще одну трубу, з якої валить чорний дим - на околиці по вулиці Михайла Оратовського", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни спалюють тіла загиблих окупантів поблизу Мелітополя, - Міноборони