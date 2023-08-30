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62-річна київська викладачка на парах виправдовувала окупантів. Її судитимуть

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62-річна київська викладачка на парах виправдовувала окупантів. Її судитимуть
Викладачка столичного закладу вищої освіти на парах розповідала студентам, як "Україна дев’ять років бомбила Донбас". Її звільнили і тепер судитимуть.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Свій погляд на війну жінка озвучила студентам під час онлайн-заняття в березні 2023 року.

"У своїх висловах уродженка Республіки Білорусь звинувачувала чинного Президента України у непідписанні Мінських угод, що, на її думку, послужило причиною війни, а напад країни-агресора на Україну назвала "випереджаючим ударом". При цьому вона звинувачувала українські війська у "обстрілах Донбасу" упродовж останніх дев`яти років та заперечувала тимчасову окупацію території Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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Викладачку звільнили.

Під час слідства вона повністю визнала свою провину у виправдовуванні агресії РФ проти України. Покарання за такий злочин за ч. 1 ст. 436-2 ККУ - виправні роботи на строк до 2 років, арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.

"Обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті", - повідомили в прокуратурі.

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Топ коментарі

  • Белла Богун 47d4cda8
    Таких треба судити і давати реальний термін, бо вони вливають "російські помиї" в голови молоді.
  • cimbitep
    мене такі потвори завжди дивують не своєю "любовью" до руzzкого миру, а тим. що ******* вони його дистанційно і на паРашу чомусь не поспішають.
  • Danger Zone
    Зняти пенсію. І вислати туди де домбілі.
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