У Раді зареєстровано законопроєкт, що прирівнює корупцію до державної зради
Про це народний депутат Дмитро Разумков написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Команда "Розумної політики" зареєструвала законопроект №9659, яким ми доповнюємо Кримінальний кодекс статтею 111-3 і прирівнюємо покарання за корупцію до покарання за державну зраду на час воєнного стану. Корупціонерам світитиме 15 років за ґратами або довічне з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.
За його словами, справами будуть займатися НАБУ, САП і Вищий антикорупційний суд. А не СБУ "через яку влада зможе тиснути на своїх політичних опонентів і "хоронити" власні корупційні справи, покарання за які вимагає суспільство".
Нардеп заявив, що у законопроєкті передбачено, що до відповідальності можна буде притягнути кожного топ-посадовця і чиновника середньої ланки. Зокрема, нардепа, прем’єра, урядовця, Офіс президента і самого президента.
"Перед законом мають бути рівні всі. І сподіваюся, що колегам з Парламенту вистачить совісті і відповідальності підтримати наш законопроект", - додав він.
Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що законопроєкт від Разумкова щодо цього питання є першим зареєстрованим у Раді, тому за регламентом президентський буде розглядатися альтернативний і тільки протягом 14 днів після закону від нардепів.
Також, за словами Железняка, у законопроєкті Разумкова залишили заставу як альтернативу.
За словами Разумкова, заставу залишили, тому що її відсутність може стати "лазівкою для корупціонерів, як розвалити справу у нас (є рішення КСУ) та у ЄСПЛ".
Нагадаємо 27 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що має намір подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради в умовах воєнного часу.