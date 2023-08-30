Минулої доби підрозділи ВМС знищили 6 окупантів, 22 квадрокоптери та спостережний пост. ІНФОГРАФІКА
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Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку ВМС ЗСУ.
"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 6 окупантів, 1 одиницю автомобільної техніки, 1 броньовану машину, 1 артилерійську систему, 1 спостережний пост, 1 плавзасіб та 22 квадрокоптери. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.