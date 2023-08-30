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У Полтаві затримали фітнес-тренера Заволоку, який принижував військових: йому загрожує до 8 років ув’язнення. ВІДЕО+ФОТО

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СБУ та Нацполіція затримали полтавського блогера і фітнес-тренера Роману Заволоку. Перед цим він щонайменше двічі серед вулиці в обласному центрі сварився із військовими та ображав їх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.  з посиланням на джерела в правохоронних органах.

Провокатор Роман Заволока, який на камеру ображав українських військових, - публічний прихильник кремлівських наративів про війну в Україні. Він звинувачував українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни РФ проти України та "вбивають людей за гроші".

Також Заволока своїми аргументами ставив під сумнів мобілізацію. Наприклад, звертаючись до військкомів він говорив: "Зачем выполняешь накази чертей, які утілізіруют українське население?". А потім ще й плюнув у одного з бійців. Останній, до речі, щойно повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення.

Зазначається, що тепер Заволоці  загрожує до 8 років увʼязнення.

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У Полтаві затримали фітнес-тренера Заволоку, який принижував військових: йому загрожує до 8 років ув’язнення 01
У Полтаві затримали фітнес-тренера Заволоку, який принижував військових: йому загрожує до 8 років ув’язнення 02

У Полтаві затримали фітнес-тренера Заволоку, який принижував військових: йому загрожує до 8 років ув’язнення 03

У Полтаві затримали фітнес-тренера Заволоку, який принижував військових: йому загрожує до 8 років ув’язнення 04

Топ коментарі

  • Валерий Викторович 39cf5cb5
    ну ему вообще-то повезло ,..........

  • q4ma
    Таких вагонами вигрібати можна з "храмів" УПЦ МП.
  • Tohellandback
    Слюны отбиться не хватило
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