У Криму росіяни заборонили власникам маломірних суден виходити в море на відстань понад 1 км від порту Феодосії, - Центр нацспротиву

Ворог посилив заходи безпеки в акваторії затоки в порту Феодосії в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупанти ввели заборону на вихід у море на відстань понад кілометр від порту Феодосії власникам маломірних суден та капітанам відповідних суден", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, росіяни відреагували на успішні враження об’єктів ЗС РФ в регіоні, зазначили у ЦНС.

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