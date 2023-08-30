У Криму росіяни заборонили власникам маломірних суден виходити в море на відстань понад 1 км від порту Феодосії, - Центр нацспротиву
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Ворог посилив заходи безпеки в акваторії затоки в порту Феодосії в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"Окупанти ввели заборону на вихід у море на відстань понад кілометр від порту Феодосії власникам маломірних суден та капітанам відповідних суден", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, росіяни відреагували на успішні враження об’єктів ЗС РФ в регіоні, зазначили у ЦНС.