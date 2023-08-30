У столичних закладах освіти буде цілодобовий доступ до укриттів, - рішення Ради оборони Києва

Доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко із посиланням на рішення Ради оборони Києва.



"Безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва", - йдеться в повідомленні.

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