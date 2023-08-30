ССО спростували фейк міноборони РФ про знищення 4 українських військових катерів десантної групи в Чорному морі

Сили спеціальних операцій ЗСУ спростували фейкові заяви міноборони Росії про нібито знищення 30 серпня 4 військових катерів десантної групи українських військових.

Про це написала пресслужба ССО, інформує Цензор.НЕТ.

"Десь так мало б починатися повідомлення ССО України, якби ми писали у стилі російського міноборони:

Минулої ночі близько 12 тисяч операторів 73-го центру ССО України, озброєні бойовими дельфінами, кротами та шиншилами здійснили спробу десантування на кримське узбережжя.

Противник здійснив контратаку бойовими бумерангами. Через це наші воїни були змушені запросити підтримку "Зірки смерті" та флоту галактичної імперії.", - йдеться у повідомленні ССО.

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У пресслужбі додали, що такий самий сенс мають заяви росіян про знищення наших воїнів літаками у морі та багато інших.

"Довіряйте лише перевіреним джерелам і пам’ятайте: вірити росіянам – не поважати себе (це м'яко кажучи)", - нагадали ССО ЗСУ.