Адміністрація Байдена працює з Конгресом над виділенням додаткової фінансової допомоги Україні, - речниця Білого дому Карін Жан-П’єр

Білий дім та члени Конгресу США працюють над затвердженням додаткових коштів для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це на брифінгу заявила представниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, виділення додаткових коштів Україні – "це те, чого ми з нетерпінням чекаємо і над чим будемо працювати".

"Наша адміністрація… перебуває в постійному контакті з членами Конгресу. Ми продовжуватимемо ці дискусії", – зазначила представниця Білого дому.

Вона додала, що Україна отримує допомогу не тільки від США, а й від американських союзників і партнерів.

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