Китай затвердив нові карти, включивши до своєї території частину Росії. КАРТА

У Китаї офіційно випустили нові географічні карти. Частина території Росії позначена на них як територія КНР.

Про це свідчить інформація на китайському державному сайті "Картографічний сервіс стандартних мап", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як територію Китаю там позначено Великий Уссурійський острів на Амурі. Китай та Росія (СРСР) сперечалися про належність цієї території з 1964 року.

У 2008 році Москва та Пекін уклали договір, згідно з яким острів був розділений між двома країнами - тоді експерти називали це знаком, що Москва сподівається на довгострокові та стабільні відносини з Китаєм.

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На новій офіційній мапі Китай позначає весь острів як східну точку китайської території. У пояснювальній записці наголошується, що "мапа складена відповідно до національних стандартів оформлення кордонів Китаю та інших країн світу".

Крім Великого Уссурійського острова, Китай позначив своєю територією індійський штат Аруначал-Прадеш і прикордонний район Аксайчин. Індійське МЗС вже висловило протест Пекіну, Москва на нові мапи поки що не відреагувала.

Офіційний комплект мап використовуватиметься в медіаматеріалах, включно з новинами, книгами та рекламними матеріалами. Мапи також можуть використовуватися як базова довідкова інформація.

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Великий Уссурійський острів розташований поблизу Хабаровська в заплаві Амура напроти гирла річки Уссурі. Його площа становить близько 340 квадратних кілометрів.

Суперечка про належність острова почалася між Росією та Китаєм ще у 1800-х роках, а у 1920-1930-ті роки острів був "взятий під охорону" радянськими військами.

Після розпаду Радянського Союзу 1991 року острів залишився під юрисдикцією Росії. Китай оскаржував статус острова з 1964 року, проте після договору 2008 року жодних офіційних домовленостей щодо належності острова між Росією та Китаєм не було.