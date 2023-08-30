Ухвалив рішення не повертатися у публічну політику, хочу бути менеджером з розвитку ВПК, - Пашинський

Колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський не планує повертатися у публічну політику та бачить своє майбутнє у військово-промисловому комплексі України.

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Я принципово прийняв рішення не повертатись у публічну політику. Бо я бачу себе в реалізації, як лобіст, організатор і координатор розвитку військово-промислового комплексу України. Звичайно, публічна політика дає якісь переваги. Але в той же час я прекрасно розумію, що після перемоги нам треба буде будувати іншу державу", - пояснив він..

За словами Пашинського, він хоче бути ефективним менеджером розвитку ВПК.

"Мені треба буде співпрацювати з різними політичними таборами, з людьми з різними політичними поглядами. Тому суб'єктність у політиці якраз буде мені шкодити. Я прийняв це рішення. І я не збираюся змінювати його найближчим часом", - додав він.

Водночас екснардеп зазначив, що з 24 лютого президент Зеленський "проробив колосальну роботу".

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"По мобілізації, як всередині держави, так і за її межами. І ви знаєте, ця робота ще буде оцінена. Більше того, станом на сьогодні, завдяки зусиллям держави України, в тому числі Зеленського, розпочаті такі збройні програми, які ми, на жаль, з багатьох причин не змогли реалізувати з 2014 року. Я впевнений, що ці програми наразі будуть реалізовані. Не сумніваюся, що це буде. Ми ще це побачимо на фронті, по кількості вбитих наших ворогів.

Я не маю права розголошувати державні таємниці, але до тих всіх відомих наших систем, які вже є, точно будуть додані нові системи. Я впевнений, що вони будуть успішними. Весь світ знає нашу ракету "Нептун", ПТРК "Стугну", "Корсар", САУ "Богдана". Але я впевнений, що завдяки також ініціативі президента, вже розпочаті нові програми. Та у мене є всі підстави вважати, що вони будуть успішно реалізовані", - додав Пашинський.