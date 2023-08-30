Українська зброя може стати однією з найконкурентніших у світі, тому треба збільшувати виробництво, - Пашинський

Українські системи озброєння матимуть попит у світі, тому треба нарощувати виробництво та готувати кадри.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив екснардеп, голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, перед країною стоять великі виклики. Вони не зникнуть навіть після закінчення війни.

"Тому що правильно сказав президент Зеленський: нам доведеться жити так, як живе Ізраїль. Можливо, як Південна Корея. Ми повинні завжди, у будь-який момент бути готовими дати відсіч. ... Я вам скажу, що після закінчення війни ні КБ "Луч" з "Корсарами", "Стугнами","Нептунами", ні виробники наших безпілотників, тих же "Лелек", тих же "ПД-2", тих же "SHARK", ні виробники САУ "Богдана", - не зупиняться. Там буде стояти черга. І тут треба знайти отой баланс між національними інтересами та розвитком наших зовнішніх зв'язків, зовнішньої кооперації", - пояснив Пашинський.

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Він наголосив, що навіть США, коли виробляють новітній винищувач F-35, то роблять це в кооперації з союзниками.

"Щоб забезпечити військово-політичні та економічні контакти. І нам це теж треба робити", - сказав екснардеп.

Пашинський зазначив, що підприємства українського ВПК запустили в кооперації з міжнародними партнерами виробництво 122-мм снаряду, 120-ту міну. Що дасть країні можливість і після війни розвиватися разом з вже новими військово-політичними союзниками.

"До початку широкомасштабного вторгнення у нас не було військово-політичних союзників. Так, були якісь країни, які приїжджали до нас, вели якісь переговори. Вторгнення Путіна стало вододілом. І у мене немає сумнівів, що з країнами Східної Європи ми пов'язані тепер на 10-річчя, це як мінімум", - сказав він.

Україні однозначно треба орієнтуватись на розвиток ствольної артилерії 155 мм, бо тут вже є історія успіху, зазначив він.

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"У нас однозначно є потреба розвивати, модернізувати та модифікувати комплекси ПТРК, наші противотанкові комплекси типу "Стугна", бо вони — одні з кращих у світі, це визнано усіма. У нас є також унікальний досвід першого у світі використання морських дронів. І до цього такого не було. Зараз нашими виробниками накопичені різні колосальні тактичні групи безпілотників. Починаючи від маленьких камікадзе, закінчуючи оперативно-тактичними, які можуть проводити розвідку або завдавати ударів по тилу ворога.

Це все ми не маємо права не розвивати. Паралельно є більш складні системи, наприклад, український вітчизняний зенітно-ракетний комплекс. Можливо чи ні? Відповідально заявляю, так, можливо. Нам треба невелика кооперація з нашими міжнародними партнерами", - пояснив екснардеп.

Водночас, наголосив Пашинський, в України є потенціал стати одним із "ТОП-конкурентних виробників у світі".

"Наш "Нептун", наша "Стугна", наша Богдана", - не буду говорити, що це найкраще. Але це конкурентне. І мені достеменно відомо, що ці системи зброї будуть затребувані у всьому світі. Відповідно, треба буде збільшувати виробництво, потрібні будуть досвідчені кадри. І треба буде розвиватися", - підсумував він.