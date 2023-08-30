Румунія і Нідерланди підписали лист про наміри щодо створення тренувального центру для пілотів F-16

Румунія і Нідерланди підписали лист про наміри створити базу для тренування пілотів F-16 та відповідного обслуговування цих літаків на одному з навчальних центрів на території Румунії, що стане внеском цих країн у зміцнення протиповітряної оборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у Толедо перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС повідомила керівниця військового відомства Нідерландів Кайса Оллонгрен.

"Сьогодні під час неформальної Ради міністрів оборони ми розпочнемо (обговорення) з України. Для Нідерландів надзвичайно важливо продовжувати демонструвати нашу єдність та нашу підтримку для України у її боротьбі проти російської агресії. Нідерланди і Румунія вчора підписали лист про наміри щодо надання тренування та обслуговування для F-16 у навчальному центрі в Румунії. Це конкретний крок до зміцнення протиповітряної оборони України від двох європейських країн, і безумовно, з боку всіх європейських країн, які є учасницями коаліції F-16", – зазначила міністр оборони Нідерландів.

Вона зауважила, що європейські урядовці обговорять також напрямки зміцнення європейської оборони та спільну роботу в рамках Стратегічного компасу ЄС, який був погоджений країнами-членами більш ніж рік тому.

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