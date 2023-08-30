Україна не зможе перемогти РФ у війні через кількісну перевагу російської армії, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що перемога України у війні проти Росії є "брехнею і неможлива", оскільки армія РФ кількісно перевершує українські Сили оборони.

Про це він сказав в інтерв'ю ексведучому Fox News Такеру Карлсону, передає Цензор.НЕТ.

"Це брехня. Це не тільки непорозуміння, це брехня і неможливо. Кожен, хто має справу з політикою і розуміється на логіці, цифрах і даних, знає, що про це не може бути й мови", - заявив Орбан.

За його словами, перемога України неможлива, оскільки росіяни кількісно перевершують українську армію.

"Росіяни в цьому набагато сильніші, їх набагато більше, ніж українців", - сказав очільник уряду Угорщини.

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Він нібито "глибоко симпатизує" Україні. Втім, у її перемогу не вірить.

"Ми маємо зрозуміти, що ми не можемо перемогти їх (росіян - ред.) своїм мисленням. Вони не вбиватимуть свого лідера. Вони ніколи не здадуться. Вони збережуть країну разом та захистять її", - додав Орбан.

Також політик вважає, що чим більше грошей та зброї країни Заходу направлять Україні, тим більше озброєння вироблятиме РФ. З його слів, із Кремлем необхідно домовитися про "нову безпекову архітектуру", яка гарантуватиме безпеку та забезпечить суверенітет України, але не членство в НАТО.

"Якщо будь-яка західна країна надішле свої війська, це означатиме пряму війну між Заходом і Росією. І ми негайно опинимося в Третій Світовій війні. Це дуже небезпечний момент", - заявив прем'єр Угорщини.

На його думку, "у випадку з Росією має бути вирішено щось набагато важливіше, ніж свобода, яку Захід розглядає як пріоритет", а саме збереження життя українців.

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