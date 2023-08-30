Війна РФ проти України - одна з важливих тем мого візиту до Китаю, - глава британського МЗС Клеверлі
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Голос Америки.
"Візит, який я здійснюю сьогодні є першим за кілька років. На жаль, особиста дипломатія була перервана повсюди в світі через українську війну і пандемію", - сказав британський міністр в присутності китайського віцепрезидента Ханя Чжена.
Клеверлі також зауважив, що чільним урядовцям важливо "регулярно зустрічатися й розмовляти безпосередньо, щоб уникати непорозумінь і працювати з проблемами та розбіжностями, які в двосторонніх відносинах мають всі країни, а також, щоб спільно докладати зусилля до намагань розв'язувати проблеми, які зачіпають цілий світ, а відповідно - наші народи".
"Ми чітко бачимо питання, в яких ми з Китаєм засадничо розходимося і на зустрічах ми порушуємо ті питання", - заявив Клеверлі, додавши, що намагання ізолювати "другу за обсягами економіку світу" були б неправильні.
Хань Чжен на зустрічі сказав, що сподівається на поступ у взаєминах двох країн.