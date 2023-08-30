ДП "Ліси України" передало військовим чергову партію техніки на більш ніж 24 млн грн

Українські лісівники передали військовим рекордну партію техніки на суму понад 24 млн грн. Передача 5 нових пікапів L200 та 4 вантажівок Ford відбулась під Києвом у Приміському лісництві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наша бригада була створена на початку року і тримає фронт на Харківському напрямі, там, де сьогодні дуже гаряче. Техніки не вистачає, і допомога ДП "Лісів України" надважлива. Ми дуже раді, що це абсолютно нова техніка. На відміну від старого мотлоху, який іноді нам передають, вона є надійною, і коли тобі потрібно підвезти б/к, ти його підвозиш, а не чекаєш, поки відремонтують машину", - розповів заступник командира бригади Андрій Петров.

За словами керівника ДП "Ліси України" Юрія Болоховця, з початку війни державні лісові господарства надали ЗСУ понад 800 одиниць техніки, загалом сума допомоги сягає понад 1,2 млрд грн.

"На десятки мільйонів гривень допомогу для різних підрозділів ЗСУ зібрали наші співробітники. Це дрони, тепловізори, амуніція, генератори, продукти харчування. 43-й бригаді, яка вже стала для нас майже підшефною, ми нещодавно вже передавали техніку на суму понад 25 млн грн, і передаємо знову", - зазначив Болоховець.

Він зазначив, з моменту створення "Ліси України" не закупило жодного автомобіля для керівництва, лише спецтехніку для гасіння пожеж та охорони лісів. Майже дві третини від витраченої на нову техніку суми пішло на машини, передані військовим.

"Цього року "Ліси України" збільшило відрахування у державний бюджет на 35%, що складає 1,1 млрд грн. І навіть з того прибутку, що залишається після сплати всіх податків, намагаємося купувати потрібне військовим. Підприємство не лише допомагає військовим, ми розпочали програму підтримки ветеранів-лісівників. Учасникам бойових дій, які повернулися з фронту, нараховується надбавка до зарплати у розмірі 20% та виплачується щорічна премія", - заявив керівник ДП "Ліси України".

Вся передана техніка у той же день вирушила на фронт, де її з нетерпінням чекають.



