Представника Ватикану викликали до МЗС Литви через проросійські заяви Папи

Міністерство закордонних справ Литви запрошує представника Ватикану в Литві на переговори у зв’язку з висловлюваннями Папи Франциска у Санкт-Петербурзі, в яких він вихваляє велич російської імперії.

Про це заявила прессекретар МЗС Литви Пауліна Левіцкіте, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LRT.

"Міністерство закордонних справ запросило Апостольського нунція на співбесіду на початку вересня, коли архиєпископ Петар Раїч повернеться з відпустки", - сказала вона.

Після заяв Папи посольство Литви при Святому Престолі представило доводи апостольської нунціатури в Києві про те, що вона "категорично відкидає подібні інтерпретації, оскільки Папа Франциск ніколи не заохочував імперіалістичні ідеї". Посольство не надало дипломатичної оцінки позиції Литви.

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Левіцкіте стверджує, що посольство не погодило з міністерством цю позицію.

Нагадаємо, 25 серпня Франциск виступив перед учасниками X Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі.

У своїй промові понтифік заявив: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії - великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви - нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".

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МЗС України засудило цю заяву.

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав заявив, що очікує пояснення від Папи Римського Франциска щодо його закликів до росіян не відмовлятися від спадщини Російської Імперії.

У Ватикані кажуть, що "Папа мав намір заохотити молодь зберігати й розвивати те позитивне, що є у спадщині Росії".