Швейцарія долучилася до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

Швейцарія долучилася до Реєстру збитків, завданих російською агресією, який був створений Радою Європи у травні цього року.

Про це повідомляє пресслужба уряду Швейцарії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Цей крок підкреслює підтримку Швейцарією постраждалих від війни та політичного процесу відновлення України, який Швейцарія ініціювала спільно з українським урядом на Конференції з питань відновлення України 2022 року в Лугано", – йдеться в повідомленні.

Членство Швейцарії в Реєстрі збитків незабаром буде офіційно затверджене Радою Європи.

Нагадаємо, угоду про реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні на саміті Ради Європи в Ісландії. Тоді до нього приєдналися 43 держави.

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