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Росіяни звозять заробітчан з РФ на окуповані території, - Центр нацспротиву

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Росіяни звозять заробітчан з РФ на окуповані території, - Центр нацспротиву
Росіяни активно звозять на тимчасово окуповані території заробітчан з РФ, адже мають дефіцит робочої сили в регіоні, бо місцеві відмовляються співпрацювати з ворогом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Переважна кількість місцевих або залишили регіон через окупацію, або відмовляється працювати на ворога. Відтак росіяни завозять на захоплені землі своїх слюсарів, зварювальників та водіїв.

Вони відповідають за ремонт пошкодженої техніки та будівництво фортифікаційних споруд. Організовує відправку пособників окупації фонд допомоги "Ленинградский рубеж", який керується Кремлем", - йдеться в опвідомленні.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Ну то й добре! Хай завозять! Для "касетного" снаряду чи залпу РСЗВ без різниці, якого кацапа вбивать - у "броніку" та з автоматом, чи у "спецовці" та з гаєчним ключем А наші люди - "в стороні" Головне - щоб повідомляли вчасно - де саме це гниддя "купчиться" Щоб хлопці дарма не витрачали снаряди і били точніше!
  • Грицько Добрий
    Який з кацапа работнік?
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