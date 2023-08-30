Росіяни звозять заробітчан з РФ на окуповані території, - Центр нацспротиву

Росіяни активно звозять на тимчасово окуповані території заробітчан з РФ, адже мають дефіцит робочої сили в регіоні, бо місцеві відмовляються співпрацювати з ворогом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Переважна кількість місцевих або залишили регіон через окупацію, або відмовляється працювати на ворога. Відтак росіяни завозять на захоплені землі своїх слюсарів, зварювальників та водіїв.

Вони відповідають за ремонт пошкодженої техніки та будівництво фортифікаційних споруд. Організовує відправку пособників окупації фонд допомоги "Ленинградский рубеж", який керується Кремлем", - йдеться в опвідомленні.

Також читайте: Росіяни вивозять дітей з окупованої Ясинуватої на Донеччині до Челябінська, - Центр нацспротиву