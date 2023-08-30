Українські школярі, які навчаються в Польщі, можуть отримати додаткові виплати

Школярі, які навчаються в польських школах, можуть претендувати на отримання соціальних виплат, якщо їхня сім’я переживає складні часи. Дітям можуть надати шкільну стипендію та допомогу. Українські біженці також можуть претендувати на таку стипендію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, подати заявку можна з 1 до 15 вересня.

Як зазначається, допомога призначена для сімей з низьким рівнем доходів, щоб батьки могли забезпечити базові потреби учнів, які виникають під час навчання. На стипендію можуть претендувати й українські біженці.

Шкільну стипендію надають у двох формах:

повне або часткове покриття витрат, пов'язаних із навчанням у школі;

у натуральній формі – придбання одягу, навчального приладдя та матеріалів.

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Рішення про допомогу ухвалюють муніципалітети, на території яких розташована школа – державна або приватна.

Стипендію надають дітям за наявності таких факторів у дорослих членів сім'ї: безробіття; інвалідність; тяжка (тривала) хвороба; багатодітність; алкогольна залежність; відсутність одного з батьків.

Місячний дохід на одну людину в сім'ї не має перевищувати 600 злотих (5400 грн). Розмір стипендії залежить від матеріального становища родини:

176 злотих (1583 грн) на місяць – якщо дохід у родині до 300 злотих на людину;

106 злотих (953 грн) на місяць – якщо дохід у родині від 300 до 600 злотих на людину.

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"Для отримання стипендії необхідно подати заяву до гмінного або міського центру соціального захисту населення. Шкільні стипендії виплачуються на підставі платіжної відомості в касі Муніципального центру соціальної допомоги (MOPS) або переказом на банківський рахунок заявника", - йдеться в повідомленні.