Українські школярі, які навчаються в Польщі, можуть отримати додаткові виплати
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, подати заявку можна з 1 до 15 вересня.
Як зазначається, допомога призначена для сімей з низьким рівнем доходів, щоб батьки могли забезпечити базові потреби учнів, які виникають під час навчання. На стипендію можуть претендувати й українські біженці.
Шкільну стипендію надають у двох формах:
- повне або часткове покриття витрат, пов'язаних із навчанням у школі;
- у натуральній формі – придбання одягу, навчального приладдя та матеріалів.
Рішення про допомогу ухвалюють муніципалітети, на території яких розташована школа – державна або приватна.
Стипендію надають дітям за наявності таких факторів у дорослих членів сім'ї: безробіття; інвалідність; тяжка (тривала) хвороба; багатодітність; алкогольна залежність; відсутність одного з батьків.
Місячний дохід на одну людину в сім'ї не має перевищувати 600 злотих (5400 грн). Розмір стипендії залежить від матеріального становища родини:
- 176 злотих (1583 грн) на місяць – якщо дохід у родині до 300 злотих на людину;
- 106 злотих (953 грн) на місяць – якщо дохід у родині від 300 до 600 злотих на людину.
"Для отримання стипендії необхідно подати заяву до гмінного або міського центру соціального захисту населення. Шкільні стипендії виплачуються на підставі платіжної відомості в касі Муніципального центру соціальної допомоги (MOPS) або переказом на банківський рахунок заявника", - йдеться в повідомленні.