Росіяни запустили фейк про те, що Kyivstar нібито "розкрив реальні втрати" України у війні. Компанія заперечила

Російські пропагандисти запустили фейк про те, що мобільний оператор Kyivstar нібито закликає українців відправити на номери телефонів загиблих воїнів смс зі словом "Дякую". Це не так.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"ru-пропагандисти поширюють інформацію, нібито компанія "Київстар" у "промо" своєї благодійної акції розкрила реальні втрати України у війні. Згідно відеоролику, компанія закликала надсилати повідомлення загиблим солдатам та стверджувала, що сотні тисяч захисників не зможуть на них відповісти", - йдеться у повідомленні.

У "Київстарі" заявили, що йдеться про фейк.

"Iнформація, що Київстар закликає відправляти SMS-повідомлення на номери загиблих воїнів, є недостовірною, сфабрикованою та, вочевидь, спрямованою на навмисне спричинення страждань родичам загиблих та викликання суспільного резонансу", - йдеться у повідомленні компанії.

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Там закликали не поширювати цю дезінформацію.

"Київстар подає відповідну заяву до правоохоронних органів, щоб вони виявили, хто стоїть за цією аморальною інформаційною компанією і притягнути винних до справедливої відповідальності", - зазначили у мобільного оператора.

В Центрі протидії дезінформації додали, що російські пропагандисти, поширюючи такі ІпСО, намагаються деморалізувати ЗСУ та вплинути на мобілізацію, поширюючи паніку серед населення.

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