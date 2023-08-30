Росіяни запустили фейк про те, що Kyivstar нібито "розкрив реальні втрати" України у війні. Компанія заперечила
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Центр протидії дезінформації.
"ru-пропагандисти поширюють інформацію, нібито компанія "Київстар" у "промо" своєї благодійної акції розкрила реальні втрати України у війні. Згідно відеоролику, компанія закликала надсилати повідомлення загиблим солдатам та стверджувала, що сотні тисяч захисників не зможуть на них відповісти", - йдеться у повідомленні.
У "Київстарі" заявили, що йдеться про фейк.
"Iнформація, що Київстар закликає відправляти SMS-повідомлення на номери загиблих воїнів, є недостовірною, сфабрикованою та, вочевидь, спрямованою на навмисне спричинення страждань родичам загиблих та викликання суспільного резонансу", - йдеться у повідомленні компанії.
Там закликали не поширювати цю дезінформацію.
"Київстар подає відповідну заяву до правоохоронних органів, щоб вони виявили, хто стоїть за цією аморальною інформаційною компанією і притягнути винних до справедливої відповідальності", - зазначили у мобільного оператора.
В Центрі протидії дезінформації додали, що російські пропагандисти, поширюючи такі ІпСО, намагаються деморалізувати ЗСУ та вплинути на мобілізацію, поширюючи паніку серед населення.