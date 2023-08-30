До поліції надійшло вже понад 93 тис. телефонних звернень від жертв сексуального насильства з боку окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Національна поліція отримала вже понад 93 тисячі телефонних звернень українців, які зазнали сексуального насильства з боку російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, такі дані навів громадський радник Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної Сергій Ніжинський.

Він запевнив, що Україна робить усе можливе для фіксації цих злочинів і притягнення винних до відповідальності. Зокрема, понад 200 справ Офіс генерального прокурора верифікував і передав до суду.

"Це 200 справ, які були офіційно, вже 203 чи 205 справ, які офіційно Офіс генерального прокурора верифікував і передав до суду. Є 93 тисячі дзвінків, які верифікуються Національною поліцією і які передаються, направляються у відповідні центри допомоги врятованим. Є гаряча лінія громадської організації "Ла Страда", яка систематизує ці злочини. Є кол-центр 1547 державний, який систематизує звернення громадян із протидії домашньому насильству і торгівлі людьми, а тепер ще й по сексуальних злочинах", - зазначив Ніжинський.

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Водночас, за його словами, надається допомога постраждалим від сексуального насильства з боку окупантів.

"Нині в Україні діють соціальні центри, створені коштом міжнародних організацій, зокрема ООН. Це 11 центрів, які були створені протягом року. І це такий хаб, де людина, навіть без звернення до правоохоронних органів, може звернутися за допомогою – гуманітарною, медичною, юридичною, психологічною. До того, ми зараз ще в законодавстві просимо максимально робити це конфіденційно. Центри це роблять конфіденційно", - сказав Ніжинський.

Також він наголосив, що злочини сексуального насильства не мають терміну давності.

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