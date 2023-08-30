МЗС - Орбану: Україна не торгує ані своїми територіями, ані своїм суверенітетом. І світ не буде
Відповідь опублікував речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що прем’єр Угорщини вважає: Захід має укласти з Путіним угоду щодо України, а найкращим шансом для миру є припинення військової підтримки нашої держави.
"Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію Росії. Навіть почали сумніватися в послідовності позиції угорського прем’єра", - пише Ніколенко.
Він зазначив, що Україна не торгує ані своїми територіями, ані своїм суверенітетом.
"І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло", - підсумував речник МЗС.
Раніше в середу, 30 вересня Віктор Орбан заявив, що Україна нібито не зможе перемогти РФ у війні через кількісну перевагу російської армії.