МЗС - Орбану: Україна не торгує ані своїми територіями, ані своїм суверенітетом. І світ не буде

У Міністерстві закордонних справ України відповіли на слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна не зможе перемогти Росію.

Відповідь опублікував речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що прем’єр Угорщини вважає: Захід має укласти з Путіним угоду щодо України, а найкращим шансом для миру є припинення військової підтримки нашої держави.

"Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію Росії. Навіть почали сумніватися в послідовності позиції угорського прем’єра", - пише Ніколенко.

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Він зазначив, що Україна не торгує ані своїми територіями, ані своїм суверенітетом.

"І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло", - підсумував речник МЗС.

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Раніше в середу, 30 вересня Віктор Орбан заявив, що Україна нібито не зможе перемогти РФ у війні через кількісну перевагу російської армії.